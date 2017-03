Muzeum v iráckém Mosulu je vyrabované, tunely pod městem odhalily asyrský chrám

V mosulském muzeu, které v úterý osvobodily irácké protiteroristické síly, nezbyly žádné umělecké památky. Uvedl to velitel páté divize generál Alí Kázím Lamí. Vláda radikálů však vedla k významnému archeologickému objevu. V tunelech, které vybudovala pod východní částí města, jsou dva tisíce let staré artefakty a zřejmě asyrský chrám, uvedl list The Guardian.