Soud poslal producenta Weinsteina na 23 let do vězení

Soud v USA poslal ve středu bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina na 23 let do vězení. Už dříve byl Weinstein uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Jeden z nejvlivnějších mužů Hollywoodu, který stál třeba za filmy Quentina Tarantina, bude také zapsán do rejstříku sexuálních násilníků. Hrozil mu trest až 29 let. Obhajoba žádala pětiletý trest vězení.