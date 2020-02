Miniponorka to napálila do Titaniku. Úřad musí k soudu

Titanik, proslulý a „nepotopitelný“ zámořský parník, se znovu stal obětí srážky. Tentokrát nenarazil do obří kry jako při první a poslední plavbě v dubnu 1912, nýbrž to do něho napálila v hloubce 3780 metrů vědecká miniponorka typu Triton s dvoučlennou posádkou.