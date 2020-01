Kolumbie loni zničila přes 100 tisíc hektarů plantáží koky

"Od nynějška budeme nepochybně čelit výzvě opětovné výsadby, ale Kolumbie má jasný cíl zredukovat do konce roku 2022 nebo do roku 2023 plochu osázenou ilegálními plodinami o 50 procent," prohlásil Duque v proslovu přenášeném televizí.

Kolumbie přerušila letecké postřiky nelegálních plantáží v roce 2015 poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) označila glyfosát za pravděpodobně karcinogenní. Zákaz používání glyfosátu potvrdil v roce 2018 kolumbijský ústavní soud, který stanovil, že užívat by se herbicid mohl znovu jen v případě, že by vláda zajistila, že nepoškodí lidské zdraví a životní prostředí.