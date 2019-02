Novinky, ČTK, DPA

V kolumbijském městě Cúcuta u hranic s Venezuelou se koná benefiční koncert zahraničních hudebníků ve stylu Live Aid. Vystoupit mají hudebníci jako například Luis Fonsi, Juanes a Maluma. Koncert by měl opozici pomoci dostat do země humanitární pomoc. Koncert zahájil venezuelská zpěvačka Reymar Perdomová písní Me fui.

Koncert, který pořádá Maduro, se koná na druhé straně hranice - ve Venezuele a má název Ruce pryč od Venezuely.

Napětí v zemi závratně stoupá a političtí pozorovatelé očekávají, že sobota by se mohla stát rozhodujícím dnem ve vývoji země. Šéf parlamentu Juan Guaidó se pokouší dostat do Venezuely humanitární pomoc, tomu se snaží všemi prostředky Maduro zabránit.

Nicolás Maduro nechal uzavřít hranici mezi Venezuelou a Brazílií.

FOTO: Ricardo Moraes, Reuters

Od čtvrtka jsou uzavřené hranice s Brazílií a všechny přístavy v zemi. Současně chce Maduro uzavřít i hranice s Kolumbií, kde je v několika příhraničních městech soustředěna rozsáhlá pomoc ve formě potravin a léků. Maduro tvrdí, že Venezuelané nepotřebují žádné milodary, že mají vše a že humanitární pomoc je pouze prostředek, jak ho chtějí Spojené státy a opozice svrhnout. Tvrdí, že humanitární pomoc je začátek vojenské intervence USA.

Na venezuelsko-brazilské hranice byly poslány další vojenské posily.

FOTO: Ricardo Moraes, Reuters

Země kvůli Madurovým socialistickým experimentům hladoví a panuje zoufalý nedostatek léků a zdravotnických prostředků. Podle nejnovějších údajů, které zveřejnila OSN, už z Venezuely uprchlo zhruba 3,4 milionu lidí. To je o 400 tisíc víc než poslední odhad z listopadu loňského roku. Nejvyšší počet venezuelských migrantů je v Kolumbii - více než 1,1 milionu. Následuje Peru s více než půl milionem běženců a Chile s 288 tisíci.

Lidé v zemi zoufale čekají na humanitární pomoc.

FOTO: Ricardo Moraes, Reuters

Madruo posílil na hranicích armádu a během pátku se už staly první krvavé konflikty, při nichž přišli o život dva lidé a dalších 15 lidí bylo zraněno. Incident se měl odehrát v místě San Francisco de Yuruaní, které se nachází na východě země asi 50 kilometrů od hranic Brazílie a Guyany.