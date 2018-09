Novinky

Lékaři uvedli, že ztratil čtyřicet procent krve. Rána v břiše ho ohrožovala na životě, zasažena byla játra. Dodali, že se Bolsonaro nyní dobře zotavuje, a je „ve skvělé klinické kondici“. V nemocnici však bude muset strávit ještě nejméně týden. Ze státu Minas Gerais, kde se stal terčem útoku, už byl převezen do Sao Paula.

Bolsonaro už poděkoval Bohu i lékařskému týmu za záchranu života. Bodnutí přirovnal k šoku, když byl při fotbalovém zápase tvrdě zasažen míčem. Dodal, že bolest byla „nesnesitelná“, ale že věděl, že by mohl čelit riziku.

Pobodaného Jaira Bolsonara odnášejí do nemocnice.

FOTO: Fernando Goncalves, ČTK/AP

Bolsonarův syn Flavio uvedl, že je nepravděpodobné, že by se otec mohl ještě zapojit do předvolební kampaně před říjnovými volbami, protože je stále slabý a špatně se mu mluví. Boj o křeslo prezidenta však nevzdává. „On nemůže jít do ulic, ale my můžeme,“ dodal Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1 — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 7. září 2018

Brazilský Trump



Bolsonaro na záběru z nemocnice

Bolsonaro je přirovnávám k Trumpovi. Na sociálních sítích ho sledují milióny Brazilců. V zemi sužované zločinností podporuje uvolnění držení střelných zbraní, aby se lidé mohli lépe bránit, a staví se proti potratům, což mu zajišťuje podporu miliónů křesťanů.

Má však i řadu problémů, je vyšetřován pro podezření z rasismu, protože se urážlivě vyjadřoval o Brazilcích afrického původu. Srovnával také homosexualitu s pedofilií a o jedné z členek Kongresu řekl, že je příliš ošklivá na to, aby ji znásilnili.

Když byl Jair Bolsonaro bodnut, zkroutila se mu tvář bolestí.

FOTO: Raysa Leite, ČTK/AP





Co se ví o útočníkovi



Bolsonara bodl 40letý Adélio Bispo de Oliveira, kterého hned po útoku zadrželi příznivci vůdce Sociální liberální strany. Atentátník podporuje levici a na sociálních sítích Bolsonara opakovaně tvrdě kritizoval. Původně útočník podporoval Lulu da Silva, ale nakonec uvedl, že je rozčarován ze všech politiků.

Podle příbuzných, kteří s ním ztratili kontakt, to vypadalo, že má duševní problémy. Byl velmi nábožný a většinu času trávil o samotě čtením Bible.