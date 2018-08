Novinky

Evehart popsal, jak by měl systém fungovat: „Umístíme náklad od vesmíru. Zásobovací prostředek si pro něj přiletí a vrátí se s ním. Nemám tam lidi, mám tam jen náklad a automatický systém nakládky.“

Otázkou ovšem je, kde by zásoby byly umístěné. „Nechte mě přemýšlet nahlas,“ řekl Evehart. „Na nízké orbitě? Fajn, ale říkám, že pokud komerční firmy vypustí 5000 satelitů, nevím, jestli by to fungovalo. Je tam přecpáno. Takže možná na půl cestě mezí Zemí a Měsícem? Nevím, musím se zeptat odborníků,“ dodal upřímně.

Uvedl, že by se nákladní mise daly vytvořit podle dodávek zásob na mezinárodní orbitální stanici ISS, kterou zajišťuje SpaceX pomocí nákladních automatických lodí Dragon.

Evehart také zmínil, co by mohlo být umístěno ve skladu na oběžné dráze. Je mu jasné, že u menáže to není optimální. „Mohlo by to být vybavení, třeba humvee.“ Zřetelně na něj zapůsobilo, když SpaceX vyslala do vesmíru auto Tesla Roadster. [celá zpráva]

V nákladovém prostoru rakety Falcon Heavy byla první generace Tesly Roadster.

FOTO: SpaceX

Je si však jist, že rozvoj dodávek z kosmu je klíčový pro Velitelství vzdušné mobility (AMC) a že letectvo musí jednat rychle. „Myslím, že během příštích pěti let můžeme mít jasno o konceptu. Rutinní využití nastane pravděpodobně během příštích deseti let.“

První zdroje pro tento plán by měl rád v roce 2020: „Upřímně, rok 2022 je příliš pozdě. Chci to teď, je to cesta do budoucnosti.“

Evehart však jde ještě dál, domnívá se, že spolupráce s průmyslem a využití iniciativy mladších členů letectva by mohly být i klíčem k dalšímu průzkum vesmíru a k ověření technologií.

Systém má přirozeně řadu výhod. Potřebné vybavení by se dalo rychle dodat přímo na místo, kde je potřeba. Nebylo by nutné tak složitě řešit koridory, protože ne všechny země jsou nakloněné tomu, aby se přes jejich území a vzdušný prostor dopravovaly vojenské dodávky.

Proti systému mluví jeho komplikovanost, ale hlavně finanční náklady. Navíc by to mohla být skrytá cesta k další militarizaci vesmíru, která je zapovězená.