K rezignaci ho vyzval newyorský guvernér Andrew Cuomo. „V posledních několika hodinách byla proti mně vznesena vážná obvinění, která rezolutně popírám,” reagoval v pondělí Schneiderman ve svém prohlášení. Zdůraznil, že tato obvinění sice nesouvisejí s jeho profesním životem, ale narušovala by výkon jeho služby: „Proto jsem odstoupil z funkce s účinností od 8. května.“

Tlak přišel poté, co v pondělí týdeník The New Yorker zveřejnil výpovědi čtyř žen. Michelle Barishová a Tanya Selvaratnamová se rozhodly promluvit, aby ochránily další ženy. Obě uvedly, že je prokurátor opakovaně a bezdůvodně bil. Obě to označily za fyzické napadení. Ani jedna z nich se neobrátila na policii, ale obě musely vyhledat lékařské ošetření poté, co je Schneiderman údajně fackoval.

Barishová si stěžovala, že po úderu ji zvonilo v uších a ztratila rovnováhu a oblečená spadla na postel. Právník ji pak údajně zatlačil do postele a začal ji dusit. Stěžovala si také, že ji nutil hodně a rychle pít a musela si odstranit tetování.

Newyorský žalobce Eric Schneiderman

FOTO: Seth Wenig, ČTK/AP

Obě ženy taky uvedly, že jim vyhrožoval smrtí, pokud se s ním rozejdou. Selvaratnamová dodala, že jí také vyhrožoval, že nechá odposlouchávat její telefon.

Další napadenou je nejmenovaná právnička, která ho odmítla. Údajně jí vrazil facku s takovou silou, že ještě druhý den byly vidět stopy na tváři. Zranění doložila reportérům fotografií. Týdeníku se podařilo ověřit i výpověď čtvrté ženy, která se bála veřejně vystoupit.

Barishová chodila se Schneidermanem od léta 2013 do Nového roku 2015, Selvaratnamová od léta 2016 do podzimu 2017. Oběma je přes čtyřicet let a jde o demokratky a feministky.

Skandál Harveyho Weinsteina



Eric Schneiderman zahájil loni v říjnu vyšetřování filmového producenta Harveyho Weinsteina, jenž byl podezřelý ze zneužívání hereček a zaměstnankyň své firmy. [celá zpráva]

V únoru zažaloval producenta i jeho filmovou společnost The Weinstein Company, že nedokázala ochránit své zaměstnance před Weinsteinem, kterého mnoho žen veřejně obvinilo z obtěžování nebo znásilnění. [celá zpráva]

Na základě nařízení newyorského guvernéra zahájil Schneiderman počátkem května vyšetřování, jak se zacházelo se staršími stížnostmi na Weinsteina.

Producent Harvey Weinstein

FOTO: Mike Segar, Reuters

Prvního máje byl žalobce oceněn Národním institutem pro zdravou reprodukci jako jedna z tří osobností zastávajících se žen.

Pokrytec



I to napadené ženy vedlo k tomu, aby vše zveřejnily. Schneiderman při převzetí ceny řekl: „Jestliže nemá žena plnou kontrolu nad svým tělem, pak není doopravdy rovnoprávná“.

Jeho slova odsoudila Barishová: „Nemůžete být zastánce žen, když je v posteli bijete, dusíte a říkáte jim ty dě**o.“ Dodala, že mnoho jejích známých se účastnilo slavnostního oběda, kde byl právník oceněn: „Jeho pokrytectví je ohromující. Oklamal tolik lidí.“ Počítá k nim i sebe.

Selvaratnamová popsala Schneidermana jako literární postavu doktora Jekylla, který se proměňuje v pana Hyda, a dodala, že se jí dělá zle, kdy ho vidí jako údajného zastánce žen: „Je to muž, který postavil celou profesní i osobní kariéru na tom, že je veřejným zastáncem žen, jenže soukromě je zneužívá. Je potřeba ho odvolat.“

K rozhodnutí vše zveřejnit vedl ženy i případ poradce Donalda Trumpa Roba Portera, u kterého se ukázalo, že týral dvě své bývalé ženy. Jedna z nich zveřejnila fotografii, kde má monokl. [celá zpráva]

„Po Robu Porterovi jsem bojovala s tím, zda to zveřejnit. Cítila jsem vinu, že povzbuzuji jiné ženy, aby mluvily o tom, co se jim stalo, ale sama jsem to neudělala. Byla jsem pokrytec,“ uvedla Barishová. Pak si podle svých slov řekla: „Jestliže to udělal více než jedné ženě, promluvím.“ Když se dozvěděla o příběhu Selvaratnamové, rozhodla se zveřejnit také svůj případ.