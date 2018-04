Novinky

„Moje kamarádka byla pryč. Nemohla jsem ji najít. Všude kolem byla těla,” popsala deníku Globe and Mail zaměstnankyně IT firmy Michele Kelmanová, která těsně unikla smrti při cestě z oběda. Kolegyně, která šla vedle ní, jí během okamžiku zmizela z očí, když ji dodávka odhodila vysoko do vzduchu podobně jako další oběti.

Bílá dodávka, s níž student zabil 10 lidí.

FOTO: Frank Gunn, ČTK/AP

Podle ČTK se svědci shodují, že vůz jel rychlostí mezi 50 a 70 kilometry v hodině a do lidí najížděl bez pochyby úmyslně. „Prostě vjel na chodník a začal všechny srážet. Trefil každého, kdo byl na chodníku. Kdokoli mu stál v cestě, do toho naboural,” řekl televizi CP24 další ze svědků události Ali Shaker.

BEZ KOMENTÁŘE: Obětí masakru v Torontu je 10

„Dělal to záměrně. Každého zabíjel. Pokračoval a pokračoval. Ty lidi srážel jednoho po druhém,” potvrdil stanici CTV kolemjdoucí Peter Kang, podle něhož byla na chodníku i řada starších lidí, ale i dětí. Viděl prý vzduchem letět dětský kočárek.

Střel mě do hlavy, křičel na policistu

Při zatýkání pak pětadvacetiletý vrah Alek Minassian žádal policistu, aby ho střelil do hlavy. V ruce přitom sám třímal zbraň. Vyplývá to z videa, které se objevilo na internetu. „Zastřel mě, střel mě do hlavy,“ křičel Minassian na zasahujícího policistu. Oba muži na sebe přitom mířili zbraní.

Kanadský strážce zákona ale projevil chladnou hlavu a profesionalitu, když na mladíkův křik opáčil: „Ne, lehni si na zem!“ Po chvíli se mu skutečně podařilo vraha přimět, aby zbraň odhodil.

Student Alek Minassian zabil dodávkou na torontské ulici 10 lidí a dalších 15 zranil.

FOTO: Aaron Vincent Elkaim, ČTK/AP

Kanadská média mezitím střípek po střípku skládají profil vraha. Jaký měl Minassian motiv, není známo, média ovšem zveřejnila některé podrobnosti z jeho života. Podle profilu na síti LinkedIn mladík navštěvoval univerzitu Seneca na severním předměstí Toronta North Yorku.

FOTO: Mapy.cz

Na facebookovém profilu vedeném na mladíkovo jméno a s jeho fotkou se objevil příspěvek, který glorifikuje dvaadvacetiletého Eliotta Rodgera, který v roce 2014 v Kalifornii pozabíjel šest lidí, čtrnáct dalších zranil a pak spáchal sebevraždu.

Student Alek Minassian zabil dodávkou na torontské ulici 10 lidí a dalších 15 zranil.

FOTO: ČTK/AP

Uživatel, pravděpodobně Minassian, na Facebooku nazval Rodgera „nejvyšším gentlemanem“. Rodger před vražděním umístil na internet video, v němž nadává na velké množství dívek, které ho odmítly. Zda měl vrah z Toronta stejný motiv, není jasné.