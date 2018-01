Do Boeingu 737-800 společnosti WestJet, které přiletělo se 168 cestujícími z Cancúnu a už čekalo u terminálu 3, narazil v 18:19 (0:19 SEČ) prázdný stroj aerolinek Sunwing, který byl od terminálu odtahován. Stroj Sunwingu, který přiletěl také z Cancúnu, ale už o něco dříve, začal hořet. Vzplála pomocná jednotka APU v zadní části letounu, kterou letoun narazil do boeingu WestJetu.

MAYDAY DECLARED

Westjet #WS2425 from Cancun arrived near its gate in Toronto and reported its wing was struck by Sunwing’s tail. Declared a Mayday due to APU fire on Sunwing. 168 passengers, six crew, evacuated on ramp via emergency slides.

Transportation Safety Board notified. pic.twitter.com/jNGuKLubqg