V tweetu totiž odkázal na fiktivní historku o efektivitě poprav muslimských extremistů kulkami namočenými v prasečí krvi.



„Nastudujte si, co dělal chyceným teroristům generál Spojených států Pershing. Dalších 35 let nebyl žádný radikální islámský terorismus!“ napsal šéf Bílého domu na Twitter.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. srpna 2017

Odkazoval tím na slavného amerického vojevůdce, armádního generála Johna J. Pershinga, který za první světové války působil v Evropě jako velitel expedičních sil a byl jediným zlatým čtyřhvězdičkovým generálem v historii USA.

Trumpova historka se váže k Pershingovu působení na Filipínách v letech 1909 až 1913, kdy po americko-filipínské válce působil jako guvernér provincie Moro s významnou muslimskou populací. V té době se američtí kolonisté potýkali se silným odbojem místních muslimských obyvatel. Podle Trumpa tehdy Pershing nechal pozabíjet muslimské povstalce kulkami namočenými v prasečí krvi. Tuto historku dával k dobru už během své kampaně v únoru 2016 v Jižní Karolíně. Taková událost se ale podle historiků nikdy nestala.

„Chytil 50 teroristů, kteří způsobili velké škody a zabili spoustu lidí, vzal těch 50 teroristů a vzal 50 mužů a namočil 50 kulek do prasečí krve,“ vyprávěl Trump na předvolebním mítinku. „Nechal své muže nabít pušky, seřadil těch 50 lidí a oni těch lidí zastřelili 49. A tomu padesátému řekl: ‘Jdi zpátky za svými lidmi a řekni jim, co se tu stalo’. A dalších 25 let nebyl problém, OK? Nebyl problém,“ líčil barvitě Trump svým příznivcům. Ve svém aktuálním tweetu pak efektivitu údajného Pershingova kroku z nějakého důvodu navýšil o dalších 10 let na 35 let.

Historici: Je to výmysl

Historici však nad touto historkou kroutí hlavou. „Je to výmysl, který byl už dávno znevěrohodněn. Divím se, že to ještě někdo vytahuje,“ řekl už vloni serveru Politifact historik Brian McAllister Linn z texaské univerzity A&M.

Christopher Einolf z univerzity DePaul v Chicagu k tomu dodává: „Nikdy jsem ve svém rozsáhlém výzkumu jeho (Pershingova) působení v Moro neobjevil žádný náznak, že by to byla pravda. Taková věc by šla naprosto proti jeho charakteru.“

Armádní generál USA John J. „Black Jack” Pershing na snímku z roku 1930

Emeritní historik z University of North Carolina Michael H. Hunt navíc zpochybnil, že by Pershing jakoukoliv vzpouru vůbec potlačil. I kdyby se totiž zmíněného skutku dopustil, Trump je podle něj absolutně vedle, pokud se domnívá, že by to zabralo. „Až do konce americké nadvlády to byla oblast neustálých nepokojů a zůstala jí i po získání nezávislosti a je jí dodnes,“ připomněl Hunt.

Žádná zmínka o popravách



Mýtus má patrně svůj původ v článku v Chicago Daily Tribune z roku 1927, který popisoval, jak Pershing nechal kropit muslimské vězně prasečí krví. Vězni prý byli přesvědčeni, že kontaktem s krví nečistého zvířete dojdou jejich duše zatracení. Poté je však podle článku generál nechal jít. „Tyhle kapky prasečí krve měly větší sílu než kulky,“ stálo v článku, který se o žádných exekucích nezmiňuje.

Pershing sám ve svých pamětech zmínil pouze to, že mu jiný americký velitel na Filipínách líčil, jak minimálně jednou viděl zabité muslimské povstalce pohřbívané vedle vepřů pro výstrahu ostatním. „Nebylo příjemné přijímat taková opatření, ale vyhlídka na cestu do pekla místo do nebe někdy odradila potenciální zabijáky,“ poznamenal v memoárech Pershing.