Dishman byl odsouzen k sedmi letům žaláře za loupež, 28. května roku 1985 ale uprchl a od té doby se ukrýval neznámo kde.

Svou matku nyní šedesátiletý trestanec poprvé kontaktoval už koncem roku 1985 a od té doby ji v domě ve Springdale na severozápadě Arkansasu pravidelně navštěvoval.

Steven Dishman then (1984) and now (2017). He was captured today after 32 years on the run. #ARNews pic.twitter.com/8boVe1aqua