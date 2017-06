Chris Wray po odchodu z ministerstva spravedlnosti pracoval jako soukromý právník. Byl u obžaloby několika ostře sledovaných kauz. Mnohdy šlo o korupci. Wray byl také právníkem guvernéra New Jersey Chrise Christieho. Ten byl prvním významným americkým politikem, jenž podpořil Trumpa v jeho kandidatuře do Bílého domu.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.