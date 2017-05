Na místě zasahují bezpečnostní složky, policie místo uzavřela. Podle informací televize Fox News evakuovala přilehlé budovy.

Policisté zatím neuvedli, zda šlo o záměrný čin, nebo o nehodu, podle CBS News ale nepovažují incident za teroristický čin.

V New Yorku najelo auto do lidí

FOTO: Mary Altaffer, ČTK/AP

Svědci okamžitě po incidentu zveřejnili fotografie a videa z místa události. Na snímcích je několik lidí, kteří leží na zemi se zraněními. Na několika fotkách je i automobil, který podle všeho do davu najel a který následně skončil na kovových sloupcích chránících část chodníku.

Starosta New Yorku je na cestě na Time Square. Americký prezident byl o událostech v centru města informován a bude ve spojení s velením bezpečnostních složek.

