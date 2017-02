„Všichni mě nazývají hrdinou, ale tak to není. Udělal jsem to, co by měl udělat každý pro jinou lidskou bytost. Prostě jsem cítil, co bylo přirozeně správné,“ řekl Grillota, který byl při útoku sám zraněn, serveru Hindustantimes.com. Ten se o případ zajímal, protože dva napadení muži byli indického původu.

V okamžiku, kdy se v baru ozvala střelba, se čtyřiadvacetiletý Američan intuitivně skrčil za stolem a čekal na příhodný okamžik. Když si myslel, že útočníkovi došly náboje, vyskočil a pokusil ho zneškodnit.

Střelci, jehož americká média identifikovala jako armádního veterána Adama Purintona, ale v zásobníku jedna patrona zbývala. Měla zřejmě zabít i druhého Inda. Ian Grillot ji ale zastavil vlastním tělem. Střela prošla paží a hrudníkem a vážně ho zranila.

Adam Purinton, podezřelý ze střelby v Olathe.

„Zřejmě jsem se přepočítal,“ řekl oslavovaný mladík k okamžiku, kdy se v přesvědčení, že střelci došly náboje, vydal na zteč. „Bylo to prostě tak, že se dělo něco špatného a já jsem nechtěl, aby ten muž mohl ublížit ještě někomu dalšímu,“ líčil Grillot na nemocničním lůžku.

Za svou odvahu byl odměněn. Ind, jemuž pravděpodobně zachránil život, ho přišel navštívit a nazval jej nejlepším přítelem. Odměna ale bude i materiální. Grillotova sestra uspořádala sbírku a lidé už na její konto přispěli více než 87 tisíci dolary, tedy v přepočtu přibližně 2,2 miliónu korun.

Střelec, který podle obsluhy baru na Indy křičel „vypadněte z mojí země“, byl po několika hodinách dopaden v sousedním státě Missouri v baru, kde se marně snažil schovat před policií.

Kvůli vyjádření útočníka prověřuje americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) možný rasový motiv útoku.