Kapitánce lodi s uprchlíky zrušil soud domácí vězení. Salvini jí slibuje vyhoštění

Soud v italském Agrigentu v úterý zrušil domácí vězení pro německou kapitánku lodi s uprchlíky Carolu Racketeovou, která minulý týden navzdory zákazu vplula do italského přístavu. Hrozí jí za to mnohaleté vězení i peněžitý trest. Italský ministr vnitra Matteo Salvini v reakci na rozhodnutí soudu uvedl, že od justice čekal tvrdší verdikt. Zároveň slíbil, že Racketeovou co nejdříve nechá vyhostit, neboť prý představuje nebezpečí pro národní bezpečnost. Informovala o tom agentura Reuters.