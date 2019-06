ČTK

Trump v rozhovoru také poznamenal, že by Spojené království mělo do rozhovorů s EU zahrnout lídra Strany pro brexit Nigela Farage. Toho při té příležitosti označil za „velmi chytrého člověka”. Krátce předtím Trump podpořil bývalého starostu Londýna a britského exministra zahraničí Borise Johnsona v jeho úsilí převzít po odcházející premiérce Therese Mayové vedení Konzervativní strany i vlády.

Kandidáti, kteří chtějí ve funkci Mayovou vystřídat, již začali představovat své brexitové strategie. Britský ministr vnitra Sajid Javid, bývalá ministryně práce Esther McVeyová a exministr pro brexit Dominic Raab uvedli, že by Spojené království mělo s dohodou či bez ní z EU vystoupit podle současného plánu 31. října.

Britský ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart zdůraznil, že brexit bez dohody nechce a ministr zdravotnictví Matt Hancock poznamenal, že politici musí být upřímní ohledně kompromisů, jejichž cílem je dohodu prosadit v dolní komoře parlamentu. Ministr zahraničí Jeremy Hunt varoval před tvrdým přístupem k EU s tím, že by Brusel mohl vůči Spojenému království zavést reciproční opatření. Varianta odchodu bez dohody by přitom podle většiny ekonomů vedla k chaosu a způsobila by v Británii recesi, uvedla agentura AP.

Oběd s královnou



Americký prezident v rozhovoru s The Sunday Times řekl: „Pokud nedostanete dohodu, jakou chcete. Pokud nedostanete spravedlivou dohodu, tak odejděte”. Trump naznačil, že by Spojené království nemělo v rámci finančního vyrovnání, jak uvádí brexitová dohoda, zaplatit 39 miliard liber, všímá si britský zpravodajský web BBC. „Být na jejich místě, nezaplatil bych 50 miliard dolarů, to je velké číslo,” řekl americký prezident.

Trump rovněž uvedl, že chce americko-britskou dohodu o volném obchodu uzavřít do několika měsíců po oficiálním odchodu Spojeného království z osmadvacítky. V první den své návštěvy Británie má Trump soukromě poobědvat s královnou Alžbětou II., čeká ho také čaj o páté s princem Charlesem a jeho chotí Camillou a státní recepce v Buckinghamském paláci.