Agentura TASS uvedla, že se zřítily stropy od pátého do druhého poschodí Petrohradské výzkumné univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky na Lomonosovově třídě.

Představitel ministerstva mimořádných událostí upřesnil, že kolaps postihl plochu asi 150 metrů čtverečních. Za předběžnou příčinu neštěstí označil nedodržení technických požadavků při provádění rekonstrukčních prací.

První zprávy mluvily o možnosti, že pod závalem může být uvězněno kolem 21 osob. To se ale nakonec nepotvrdilo. Zřícení nastalo v křídle budovy, které v současnosti prochází rekonstrukcí a v němž se proto nevyučuje, upřesnilo ministerstvo.

Evakuováni byli studenti, kteří se v jiné části budovy účastnili fakultativních praktických cvičení. Někteří byli zablokováni v posluchárnách, evakuováni museli být po požárních žebřících, upřesnila agentura TASS.

Rektor Vladimir Vasiljev potvrdil agentuře Interfax, že se podařilo z budovy před zřícením jedné její části vyvést všechny studenty, pedagogy a další pracovníky. Řekl rovněž, že v budově v době neštěstí pracovali stavební dělníci, kteří prováděli opravy interiéru. Dělníkům se podařilo vyběhnout z budovy ještě před jejím zřícením, uvedl.

