ČTK

Guaidóa už uznalo za úřadující hlavu států na 50 zemí včetně Česka. Opozice i tyto státy nepovažují loňské volby za demokratické a požadují vypsání nových.

„Existují lidé, kteří nesou odpovědnost, ať to Madurův režim ví. Je to zločin proti lidskosti, pánové z armády,” řekl Guaidó, když odcházel po mši z kostela ve východní části Caracasu v doprovodu manželky a jejich dítěte. Vojáci se podle něj stávají „katy a pachateli genocidy” tím, že vraždí mladé účastníky demonstrací a brání vjezdu humanitární pomoci.

Guaidó také vyzval Venezuelany, aby se v úterý zúčastnili pochodu na památku obětí předchozích protestů. Podle OSN při nich od 21. ledna zemřelo na 40 lidí. Pochod má být využit také k vyjádření požadavku na uvolnění průjezdu humanitárních kamionů.

Maduro: Mohou za to USA



Několik tun potravin a léků poslaných Spojenými státy je od čtvrtka ve skladech zřízených v kolumbijské pohraniční Cúcutě. Průjezd přes most z venezuelské strany blokuje armáda s pomocí kontejnerů a cisterny. Guaidó řekl, že několik set dobrovolníků je připraveno dopravit zboží z Kolumbie do Venezuely a že brzy dorazí do sousední Brazílie další pomoc. „Nedostane-li se sem zboží včas, je 300 000 Venezuelanů odsouzeno k smrti,” řekl Guaidó.

Maduro tvrdí, že pověsti o naléhavé humanitární potřebě ve Venezuele jsou výmysl, jímž chce Washington odůvodnit intervenci. Poslání pomoci Maduro označil za politickou show. Nedostatek potravin a léků ve Venezuele je podle něj důsledek amerických sankcí.

Venezuela prožívá hlubokou krizi, nedostává se v ní základní zboží a panuje vysoká inflace. OSN odhaduje, že od roku 2015 kvůli chudobě uprchlo ze země 2,3 milionu lidí.