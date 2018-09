Novinky, ČTK

Musk už na konci záchranné operace v Thajsku přišel s nijak nepodloženým obviněním, že 63letý Unsworth je pedofil. [celá zpráva]

Miliardář se chtěl na záchraně chlapců podílet a vyzkoušet přitom svou miniponorku; záchranáři ale zařízení odmítli jako nevhodné do místního terénu. Unsworth označil Muskovu miniponorku za marketingový tah a Musk ho pak ve tweetu nazval pedofilem. Za to se posléze omluvil s tím, že se tak vyjádřil ve vzteku, a výpady z Twitteru smazal. [celá zpráva]

Jenže na začátku září celá aféra znovu ožila, když sever BuzzFeed zveřejnil e-maily od Muska z konce srpna, v nichž miliardář bez důkazů přišel s podobnou notou a zároveň nevybíravými slovy nabádal redakci, aby na Unswortha zaútočila. [celá zpráva]

Britský jeskyňář Vernon Unsworth (v oranžovém tričku)

FOTO: AP/KLG, Reuters

„Je to starý běloch z Anglie, který žije sám a cestuje nebo žije v Thajsku třicet, čtyřicet let, hlavně na pláži Pattaya, než se přestěhoval do (oblasti) Čchíengráj za dětskou nevěstou, které bylo 12 let,“ psal Musk serveru.

Uvedl také, že je podle něj podezřelé, že potápěč ho kvůli jeho tweetům nežaloval: „Doufal jsem, že se se mnou bude soudit.“