Nebyl to zázrak, ale měl jsem velkou kliku, řekl ve středu novinářům řidič Martin Kučera, pod jehož kamiónem se minulý týden v italském Janově propadl most. Řidič se po týdenní léčbě v tamní nemocnici, kde se o něj podle jeho slov perfektně... Celý článek Nebyl to zázrak, měl jsem kliku, říká český řidič kamiónu z mostu v Janově»