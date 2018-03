sl, Novinky

Ke srážce došlo jen pár minut před tím, než měla obě letadla izraelské letiště opustit. Deník The Times of Israel informoval, že letoun německé společnosti couval z parkovací plochy a narazil při tom do letounu izraelského dopravce.

Letadla se střetla ocasními plochami a utrpěla značné škody na stabilizátorech. Všichni cestující byli následně přepraveni zpět do letištního terminálu. Žádný z pasažérů nebyl při incidentu zraněn.

Kdo je viníkem nehody, zatím není známo. „Incident je předmětem vyšetřování a bližší detaily budou známy později,“ uvedl mluvčí Izraelské správy letišť Ofer Lefler.