ČTK

Žádné čínské území se podle prezidenta od Číny neodštěpí, země je navíc schopná a odhodlaná zmařit jakékoli separatistické pokusy. „Ochrana čínské suverenity a územní celistvosti je společnou touhou veškerého čínského lidu,“ řekl Si. Veškeré snahy Čínu rozdělit jsou podle prezidenta odsouzeny k nezdaru.

Tchaj-wan, který má demokratické zřízení, je Pekingem považován za vzbouřenou provincii. Čína v minulosti opakovaně varovala, že by na ostrově vojensky zasáhla, pokud by Tchaj-wan oficiálně vyhlásil nezávislost.

Čínský parlament na nynějším plenárním zasedání zvolila Si Ťin-pchinga na další pětileté období poté, co poslanci schválili změnu ústavy v podobě vyškrtnutí klauzule omezující výkon funkce hlavy státu na deset let. To umožní Si Ťin-pchingovi setrvat ve funkci i po vypršení druhého funkčního období v roce 2023. Ústava dosud omezovala výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let.

Západ a čínská opozice prezidenta kritizují, že jeho působení v čele země je provázeno návratem kultu osobnosti kolem hlavy státu a také posílením represí vůči obráncům demokracie a lidských práv. V Číně je prezident stále nesmírně populární, mimo jiné díky svému nesmlouvavému boji proti korupci.