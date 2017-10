David Mearns svým oznámením o nálezu Athenie mimo jiné popularizuje výzvu Shell Ocean Dicovery XPRIZE, která si klade za cíl motivovat částkou sedmi miliónů dolarů (asi 154 miliónů Kč) vědecké týmy k nalezení plně funkční technologie určené k prozkoumání celosvětových oceánů. Cílem je kompletní zmapování dna oceánů a moří. Výzva má dopomoci ke splnění mezinárodní dohody, podle níž se tak má stát do roku 2030. „Pak by mohl hledat vraky jako Athenia od svého stolu kdokoli. To je ostatně náš cíl,” říká Mearns, který se díky svým zkušenostem stal jedním z porotců. „Měsíc a Mars jsou zmapovány víc než naše mořské dno,” upozornil vědec.