K neštěstí došlo ráno v kantonu Graubünden na východě Švýcarska.

Při vyhlídkovém letu organizovaném místním leteckým klubem havarovalo jednomotorové malé letadlo Piper PA28. Podle dostupných informací spadlo asi 10 minut po startu.

O život přišli dva 14letí chlapci, kteří se letu účastnili, a dospělý pilot. Sedmnáctiletá dívka, která také byla ve čtyřmístném stroji, je vážně zraněná.

Podle vedoucího tábora Yvese Burkhardta měl být vyhlídkový let pro 200 mladých lidí vrcholem jejich pobytu v prázdninovém táboře. Tak to prý dělají už 35 let.

„Když jsem ráno slyšel o té hrozné události, zhroutil se mi svět,“ citovala Burkhardta agentura Reuters.

Případ vyšetřuje policie.