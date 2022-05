Michael Kocáb zvažuje kandidaturu na prezidenta ve volbách 2023

Michael Kocáb se narodil 28. července 1954. Jeho otec byl evangelický farář Alfréd Kocáb, matka Darja pracovala jako psycholožka. Po maturitě na gymnáziu v Mladé Boleslavi se přesunul do Prahy na konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1979 v oboru skladba a varhany.

V politice se Kocáb začal angažovat v roce 1989. Na jaře založil společně s textařem a antropologem Michalem Horáčkem iniciativu MOST. Cílem bylo zprostředkovat dialog mezi KSČ a disentem. Více do povědomí lidí, ale i strany, se dostal po svém červnovém plamenném projevu v přímém televizním přenosu na hudebním festivalu Děčínská kotva.

„Pak jsem ještě podepsal Několik vět, což neuniklo Rudému právu, které za mě vlastně učinilo rozhodnutí a zařadilo mě definitivně na reakční stranu barikády. Do té doby jsem jen cítil, že patřím spíš tam, protože tam patřil i táta, který spoluzakládal Chartu 77 a jezdil na estébácký výslechy, už když mi bylo sedm,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Deník.cz z roku 2019.

Během léta a podzimu společně s dalšími zprostředkovával MOST několik opatrných rozhovorů, především s premiérem federální vlády Ladislavem Adamcem.

Po 17. listopadu byl Kocáb jedním ze zakladatelů Občanského fóra a členem krizového štábu koordinačního centra OF. Jednal s náčelníkem generálního štábu Československé lidové armády Miroslavem Vackem a velitelem západního vojenského okruhu Mojmírem Zachariášem o nezasahování armády do průběhu sametové revoluce. Stejná jednání vedl i se zástupci sovětské armády umístěné v ČSSR.

28. prosince 1989 byl kooptován do Federálního shromáždění ČSSR jako bezpartijní poslanec, respektive poslanec za Občanské fórum. O den později byl na jeho návrh zvolen prezidentem republiky Václav Havel.

V srpnu 2008 ohlásil svou kandidaturu v senátních volbách za Stranu zelených, umístil se na třetím místě se ziskem 15,4 %. V lednu 2009 byl nominován Stranou zelených na uvolněné místo ministra pro oblast lidských práv a národnostních menšin ve druhé vládě Mirka Topolánka. Do funkce byl jmenován 23. ledna 2009.

„Všechno směřuje k tomu, že se rozhodnu kandidovat. Vlastně již jsem skoro rozhodnutý. V podstatě jen čekám, zda se neobjeví jiný kandidát, kterému bych důvěřoval a měl by větší podporu občanů. Hlavně, aby to zase nebyl nějaký bývalý komunista. To už bych nevydýchal,“ řekl na jaře MF Dnes ke své možné účasti v boji o prezidentské křeslo.