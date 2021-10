Jurečka: Věřím, že Babiš umí počítat a o vládu se nebude pokoušet

Získali jste 23 mandátů. Pro lidovce je to historický úspěch. Nevyčetli vám kolegové ze Spolu, že jste je v některých krajích přeskákali?

Určitě nám nikdo nic nevyčítal. Výsledek je fantastický. Voliči rozhodli, že chtějí změnu, a ta změna je možná proto, že jsme vytvořili koalici Spolu a v ní jsme se vzájemně doplňovali a udělali skvělý výsledek.

Hnutí ANO argumentuje, že má největší klub a chce první pokus a sestavovat vládu. Co vy na to?

Je to jejich interpretace. Za námi stojí největší počet voličů a s kolegy z PirSTAN máme ve Sněmovně jasnou většinu. Upřímně nechápu, proč, když jsme to i písemně deklarovali, to Andrej Babiš zkouší, když nemá s kým ani o čem jednat. My s ním o vládě jednat nebudeme.

Vůbec se s ním nesejdete?

Na toto téma určitě ne. Budeme s nimi jednat o ustavení Sněmovny.

Přistoupíte na poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny?

Jsme připraveni jednat a respektovat výsledek voleb v otázce poměrného zastoupení, ale nejsme ochotni pustit funkci předsedy Sněmovny pro ANO.

Proč ne?

Nedává to logiku. Oni nejsou vítězové voleb a bylo by to velké taktické pochybení. Předseda Sněmovny může v dané situaci být klíčový, protože může pověřovat sestavením vlády. Nevím, co se stane, a proto to nedáme do rukou představiteli ANO. Nejsme padlí na hlavu.

Když pominu, že je prezident v nemocnici, co uděláte, když pověří Babiše sestavením vlády?

Necháme to chvíli odeznít a pak uvidíme. Ale věřím, že Babiš umí počítat a stojí alespoň trochu nohama na zemi, tak se o to ani nebude pokoušet. V dané situaci by to příčetný politik odmítl, protože to nemá žádnou šanci na úspěch.

Prezident je na JIP, jak dlouho budete čekat?

Uvidíme, jaký bude vývoj v příštích dnech. Nepotřebujeme pana prezidenta na hodiny vyčerpávajících jednání. My potřebujeme, aby prezident respektoval Ústavu, a na jeho krok stačí 15minutový krátký akt, kdy předá pověření. Nepotřebujeme, aby nám to moderoval, protože je evidentní, že tady je vůle k dohodě. Nemusí řešit šachovou partii jako kdysi Václav Havel. Nikdo ho nechce vyčerpávat.

Rozpočet, který vytvořila Babišova vláda, se vám nelíbí, jak ho budete chtít osekat?

Budeme ho chtít určitě zeštíhlit, protože nemůže být deficit větší než v covidovém roce. O kolik, vám teď neřeknu. To je k jednání.

A kde budete sekat?

Běžné výdaje resortů nebo některé nabobtnalé dotační programy.

A co zvýšení důchodů nad valorizační rámec?

To už bylo schválené, nevidím prostor, abychom toto revidovali.

Kolik budete chtít ministrů a jaký resort budete chtít pro sebe?

To je otázka, kterou budeme teprve řešit na jednání s koalicí pirátů a STAN.

Nebude jednání komplikovat fiasko Pirátů?