Trojkoalice si rozdělila lídry. ODS 9, lidovci 3, topka 2

Podle informací deníku Právo by ODS měla nominovat na společnou kandidátku své jedničky v devíti krajích. Lidovcům připadnou tři první místa a TOP 09 dvě.

Je shoda, že předseda ODS Petr Fiala, který bude za koalici aspirovat na předsedu vlády, bude kandidovat doma na jihu Moravy. Stejně to bude i u šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky. Ten bude lídrem v Olomouckém kraji, kde byl v čele koaliční kandidátky, kterou dovedl do krajské rady.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová bude v čele soupisky v hlavním městě, kde i oslabená TOP 09 stále dokáže udělat dobrý výsledek.

Strany budou kandidovat jako trojkoalice: nebudou muset sice zamlčet své značky, ale pro vstup do Sněmovny budou muset podle volebního zákona získat nejméně 15 procent hlasů.

V ODS to skřípe kvůli Praze

Rozložení sil na kandidátkách potvrdil Právu zdroj z vedení ODS. „Tento poměr odpovídá realitě,“ řekl zdroj. V ODS to bude ještě kvůli Praze skřípat, protože v minulosti bylo hlavní město baštou ODS.

Podle prvního místopředsedy ODS Martina Kupky by měli lídři kandidovat u sebe doma, ale ještě to ODS neodsouhlasila. „Má to svoji logiku, ale ještě se to ve všech orgánech neprojednalo,“ řekl Právu.

Třenic kvůli programovým rozporům se neobává. „Je jasné, že strany si zachovají svá témata i odlišnosti. Je to vyjádření schopnosti spolupracovat. Přiznejme si, že v jakékoliv budoucí vládě se bez spolupráce ne­obejdeme,“ uvedl Kupka.

„Je logické, že předsedové stran budou lídry ve svých krajích, to je přirozený postup. Ale zatím je předčasné spekulovat,“ řekl Právu poslanec za ODS Marek Benda.

Anonymní zdroj z ODS, který se zúčastnil klíčových jednání, Právu sdělil, že dohoda o jménech ještě stvrzena nebyla.

„Máme podepsané memorandum o spolupráci, jinak nic. Jestli bude paní Pekarová skutečně lídr v Praze, je zatím šance zhruba padesát na padesát,“ řekl zdroj.

„Je ale velká vůle, abychom se s TOP 09 i KDU-­ČSL spojili. I naše členská základna chápe, že je to racionální krok, abychom porazili Babiše. Z našich programových priorit rozhodně ustupovat nebudeme,“ dodal.

Podle informací Práva bude v Moravskoslezském kraji lídrem první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Ve Středočeském kraji bude chtít být jedničkou poslanec Jan Skopeček, který to Právu potvrdil. „Budu usilovat o post lídra,“ řekl.

Plzeňskou kandidátku by mohl vést místopředseda ODS Martin Baxa, který v minulých volbách kroužkováním poskočil ze třetího na první místo. Lídrem Libereckého kraje by mohl být i podruhé poslanec Petr Beitl.

Podle Jurečky budou muset ještě dotáhnout detaily. „Ještě to nemá finální podobu, doladíme to tento týden. Počítám, že našim krajům informaci, jak budou kandidátky nastaveny, dodám do 14 dnů,“ řekl Právu.

Klíč na rozdělení kandidátky vzešel z dlouhodobých preferencí stran a také z jejich úspěchu během říjnových voleb do krajů a Senátu, při kterých si strany už spolupráci vyzkoušely. Podle průzkumů má ODS okolo 13 procent preferencí a lidovci a TOP 09 se pohybují mezi pěti a šesti procenty.

Lidovci by měli vést kandidátky vedle Olomoucka i na Zlínsku a na Vysočině. Ve všech krajích budou muset proběhnout primární volby, ale lze předpokládat, že zlínskou kandidátku povede místopředseda strany a poslanec Ondřej Benešík a na Vysočině poslanec Vít Kaňkovský. Oba byli ve svých krajích lídry i v minulém období.

TOP 09 by měl připadnout Pardubický kraj. První místo na kandidátce by podle informací Práva mohl obsadit bývalý poslanec a primář pardubické nemocnice Jiří Skalický.

Czernin: Sporné body vytahovat nebudeme

Dohoda o kandidátkách ani o programu se podle informací Práva nerodí snadno, protože strany mají z minulosti řadu bolístek a sporů. Lidovci vyčítají TOP 09, že vznikla rozštěpením lidové strany. Menším stranám, které jsou silně proevropské, u ODS zase vadí euroskepticismus a také kmotrovská minulost.

O tom, jaký bude mít koalice program, už několik týdnů jednají stranické týmy. Podle prvního místopředsedy TOP 09 Tomáše Czernina to probíhá překvapivě dobře. „Jde nám o společnou věc a každý musel někde ustoupit. Je dohoda, že sporná témata se nebudou vytahovat,“ řekl Právu. Lidovci tak nebudou bojovat za zákaz potratů, TOP 09 za přijetí eura a ODS bude muset trochu zezelenat.

„Za nás tam chceme podporu rodin, akcentovat ji do důchodové reformy. Dále věci týkající se udržitelného životního prostředí, lepšího hospodaření s krajinou a vodou,“ poznamenal Jurečka. Pekarová nečeká, že by se na programu zasekli. „Přistupujeme k tomu, jako bychom psali programové prohlášení vlády, a to je vždy také kompromisem koaličních stran,“ dodala.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg věří, že společný projekt přežije. „Ta koalice vznikla jako výchovný účinek několika výprasků a také jsme už tak vycepováni Babišem, že si myslím, že to vydrží,“ řekl Právu.

Podle něj nevadí, že TOP 09 vznikla i na kritice ODS. „Jsem plný nedůvěry vůči ODS, ale zaznamenávám, že se trošku změnili. Stanjura, Fiala a další se chovají jinak, než se svého času choval Klaus,“ dodal Schwarzenberg.