Vědci závodí s časem, vakcína proti koronaviru však může být hotová až po epidemii

Inovio dostalo od CEPI na vývoj této vakcíny grant ve výši devíti milionů dolarů. „Těchto devět milionů nám umožní posunout výzkum a vývoj do fáze klinických testů a umožní nám to pomoci pacientům v oblasti epidemie,” uvedla společnost. Firma, která už dostala 56 milionů na vývoj vakcín proti příbuzné nemoci MERS a proti horečce Lassa a vyvinula i vakcínu proti viru zika, začala spolupracovat s biotechnologickou společností v Pekingu, které pomůže s testy na lidech. První by mohly proběhnout už v létě.

Inovio dodalo, že pokud by byly první testy na lidech úspěšné, následovaly by „na konci roku“ větší testy nejlépe v místě epidemie v Číně .

Vakcínu se snaží vyvinout v kanadské laboratoři VIDO-InterVac při univerzitě v Saskatchewanu, která se podílela na vývoji vakcíny proti SARS a proti koronaviru, který zabil v USA 10 milionů prasat. Vedoucí výzkumu Darryl Falzarano uvedl pro kanadskou stanici CBC, že žádá přímo o vzorky viru, které by vývoj urychlily, protože syntetizování viru na základě sekvence DNA by mohlo trvat týdny. První vzorek vakcíny, který by se testoval na fretkách, by chtěl mít do šesti až osmi týdnů.