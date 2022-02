Proč zatím nebyla pořádná zima? Polární vortex se chová divně

Polární vír neboli polární vortex se chová v kontextu období „pozdní zimy“ podivně, výrazně zesiluje, přechází do mimořádně rychlých otáček a přináší chlad do spodních úrovní stratosféry. Jeho působením sílí polární cirkulace, což vytváří aktuální teplotně relativně příjemné počasí v Evropě a „zamyká“ mráz v polárních oblastech, píše web Severe Weather Europe. V Česku se to projevuje udržováním teplot většinou nad bodem mrazu.