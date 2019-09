Optimisté mají větší šance dožít se vyššího věku

Lidé, kteří se dívají na život pozitivně, žijí déle. A mají také větší šanci dožít se 85 let či vyššího věku. Podle deníku The Guardian to tvrdí studie, která se opírá o rozsáhlé průzkumy provedené u sedmdesáti tisíc amerických zdravotních sester a u velké skupiny mužů.