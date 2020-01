Odměnu za nalezený poklad by měli dostávat i hledači s detektory kovů, chtějí archeologové

Amatérským archeologům by měla náležet odměna za nálezy odevzdané muzeím, a to bez ohledu na to, jak tyto předměty objeví. Shodují se na tom archeologové s tím, že je výhodnější vyplatit zaslouženou odměnu, než aby nálezce v touze po penězích předmět potají prodal.