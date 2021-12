Na Venuši může být život

Přítomnost atmosférického amoniaku zatím nebyla prokázána, vědci ale věří, že by tam být mohl. Vyvozují to z dat zaslaných sondami Venera 8 a Pioneer-Venus v 70. letech minulého století. Pokud by se čpavek v atmosféře Venuše skutečně nacházel, mohl by být účastníkem složitého řetězce chemických reakcí, které by v konečném důsledku mohly atmosféru sesterské planety Země učinit obyvatelnou pro živé organismy, domnívají se američtí vědci.