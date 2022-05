Lehce arogantní výraz. Brněnští vědci vytvořili podobu ženy staré 4000 let

Se sochařem Ondřejem Bílkem již vytvořili zhruba dvacet podobných rekonstrukcí. Díky nim se milovníci historie mohou doslova podívat do tváře lidem, z jejichž ostatků zbyly po dlouhých staletích už jen kostry. Mezi takto zrekonstruovanými jsou ikonické postavy archeologie. Nikdo sice nezná jejich jména, jejich ostatky ale nechybí v učebnicích dějepisu.

S rekonstrukcí její podoby pomohl Vaníčkové s Bílkem Michael Ernée z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Bustu chce využívat například při akcích vědců pro veřejnost. Další odborníci se zapojili do výroby kopií šperků a oděvu. Byl to prý běh na dlouhou trať. Jen vytvoření účesu tak, aby se co nejvíce přiblížil době bronzové, trvalo několik týdnů.