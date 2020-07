Až bude na Zemi téměř 10 miliard lidí, světová populace začne klesat

Poté, co populace dosáhne svého maxima, by měla pozvolna začít klesat, domnívají se vědci. Na vině bude klesající porodnost. Od roku 2064 do roku 2100 by se měl celkový počet lidí na světě snížit o 900 milionů na 8,8 miliardy. Nyní je to zhruba 7,8 miliardy lidí.

K tomu, aby populace rostla, nebo se alespoň držela na konstantní úrovni, je potřeba, aby ženy na světě rodily v průměru 2,1 dítěte za život. To však podle vědců v budoucnu nebude standardem vzhledem k tomu, že ženy budou více pracovat, budou vzdělanější a před domácí péčí o děti upřednostní budování kariéry. Dostupnější by měla být rovněž antikoncepce, což by znamenalo menší počet neplánovaných dětí.

Počet Čechů a Slováků klesne, tvrdí vědci

Už v současné době se některé země potýkají s nižší porodností. Jedná se například o většinu zemí Evropy, Rusko, Kanadu, Spojené státy, Brazílii, Austrálii nebo dokonce Čínu. V následujících desetiletích bude v těchto zemích populace stárnout a počet lidí klesat.

Podle odhadů by se populace 23 zemí měla snížit dokonce o polovinu a více. Nejrazantnější změna by měla nastat v Lotyšsku, kde podle vědců klesne počet obyvatel o 78 procent. Mezi třiadvacítkou zemí se značně klesající populací figuruje značná část evropských zemí. Mezi nimi Slovensko, Chorvatsko, Ukrajina, Srbsko, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko či Bosna a Hercegovina. Počet obyvatel v České republice by se podle studie měl do roku 2100 snížit ze současných 10,6 milionu na 6,7 milionu.

I když tenčení a stárnutí populace v některých státech může mít neblahý ekonomický dopad, nesmí podle vědců znamenat ústup v boji za práva žen.

Nárůst v Nigérii

Nejlidnatější zemí světa by se podle vědců měla stát v budoucnu Indie. Velký nárůst obyvatelstva se čeká v Nigérii. Ta je v současné době se zhruba 200 miliony obyvatel sedmou nejlidnatější zemí světa. Na konci tohoto století by ale měla v žebříčku poskočit na druhé místo se zhruba 790 miliony obyvatel. V některých rozvojových zemích v Africe a Asii bude trvat dalších zhruba 80 let, než začne porodnost klesat.

Předpokládané nejlidnatější země v roce 2100 Indie

1,1 miliardy obyvatel (nyní 1,38 miliardy)

Nigérie

791 milionů obyvatel (nyní 204 milionů)

Čína

732 milionů obyvatel (nyní 1,40 miliardy)

USA

336 milionů obyvatel (nyní 328 milionů)

Pákistán

248 milionů obyvatel (nyní 212 milionů)