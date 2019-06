fš, Novinky, ČTK

„Jsme bytostně přesvědčeni, že nejsou všechny změny připraveny skutečně ve prospěch žáků a studentů, ale hlavně nejsou přichystány ve prospěch zaměstnavatelů jako budoucích uživatelů výsledků vzdělávání,” uvedlo SUZ v dopise. Některé navrhované změny podle ředitelů učilišť vypadají spíše jako zlomyslné nebo likvidační.

Povinná matematika ještě není stoprocentní

Jako příklad uvedli rozšíření povinné státní maturity o matematiku a cizí jazyk vedle povinné češtiny, možné změny v takzvaném duálním vzdělávání a přípravu reformy financování školství, která má fungovat od ledna. Vyzvali proto k diskuzi o tom, co může situaci v odborném vzdělávání změnit k lepšímu.

Povinná maturita ze tří předmětů, která se podle schválené normy má zavést ve většině oborů nejpozději od jara 2022, podle SUZ znevýhodní žáky odborného vzdělávání. SUZ proto požaduje, aby se zachovala současná možnost volby druhého povinného předmětu státní maturity mezi matematikou a cizím jazykem.

Co se týká povinné maturity z matematiky, k tomuto tématu však podle ministerstva školství proběhnou ještě debaty. V současné době je na stole návrh Pirátské strany, který povinnou maturitní zkoušku ponechává na dobrovolné bázi. Ministr školství Robert Plaga (ANO) na návrh reagoval takto:

„Návrh Pirátů vnímám jako další příspěvek k debatě o podobě a obsahu povinné maturitní zkoušky z matematiky, kterou jsme na ministerstvu otevřeli v rámci Strategie 2030 a revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Nechci ale, abychom se rozhodovali jen podle čísel úspěšnosti této zkoušky. Po povinné maturitě z matematiky volali nejen zaměstnavatelé, ale také svazy sdružující technické oblasti. Myslím si, že dozrál čas na debatu o smysluplnosti této zkoušky jako takové.”

Problematika duálního vzdělávání

Sdružení zároveň upozornilo, že v ČR již existuje duální vzdělávání, kdy učňové chodí na praxi do partnerských firem. Tento systém podle něj není snadné měnit, jak o tom v poslední době mluvil ministr průmyslu (MPO) Karel Havlíček (za ANO), protože u nás nejsou podmínky pro přímé zapojení firem do odborného výcviku žáků.

Kromě jiného chybí peníze, povinné zapojení firem v profesních komorách či velké firmy napříč odvětvími, sdělilo SUZ. Současný systém českého duálního vzdělávání je podle něj funkční a prověřený.

„Zástupci MŠMT, MPO a zaměstnavatelských svazů v současnosti vyhodnocují možnosti implementace dalších prvků duálního systému vzdělávání do vzdělávací soustavy v ČR. Vzhledem k tomu, že se to týká většiny středních škol, je důležité, aby navrhované záměry byly akceptovány všemi aktéry, včetně zástupců vzdělavatelů, kteří se pak na úspěšné realizaci v praxi podílejí,” okomentoval to resort školství.

Zmatené změny financování?

Rovněž příprava změny financování škol podle SUZ doprovází zmatené návrhy legislativních změn ve vyhláškách a nařízeních vlády, které prý v praxi znamenají obrat k horšímu. Školy mají podle reformy dostávat peníze nově podle odučených hodin, nikoli jako dosud na žáka. Změna má nastat v lednu, ale od září podle ní školy musí připravit rozvrhy.

A co na to ministerstvo? Ve svém vyjádření pro Novinky uvedlo, že stávající normativní systém financování podle počtu žáků nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou tak velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. Nově by podle MŠMT měl být školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu.

„Díky tomu by se zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách. Nový systém financování by měl být spravedlivější a předvídatelný, ředitelé díky tomu získají jasná pravidla pro financování,” tvrdí Plagův resort.