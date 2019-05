fš, Novinky

Hvězdné proudy jako GD-1 jsou podle vědců pozůstatky obřích hvězdokup nebo trpasličích galaxií, které byly zachyceny tou naší.

Za normálních okolností jsou zmíněné systémy tvořeny jedním proudem. Mapa GD-1 ve vysokém rozlišení vytvořená pomocí dat ze zařízení Gaia, což je vesmírná observatoř Evropské kosmické agentury (ESA), ale odhalila v proudu mezery spolu s výčnělky připomínajícími trny, které nebyly dosud pozorovány.

Autorka studie i její kolegové se domnívají, že do proudu vtrhlo něco velkého, co se však nepodobá žádným objektům, které sledovali. Podle nich by to mohlo být způsobeno shlukem temné hmoty.

Temná hmota je pouze hypotetický objekt, který není pozorovatelný. Vědci pozorují pouze její gravitační vliv. Podle některých teorií tvoří tato hmota přes 20 procent vesmíru.

Na potvrzení své teorie či na vyloučení jiných možností ale potřebují více pozorování.

Přednáška Any Bonacaové o temné hmotě a hvězdných proudech v naší galaxii Mléčné dráze.