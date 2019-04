Vědci dávají v internetovém hlasování na výběr mezi třemi jmény: Gonggong, Holle nebo Vili.

Gonggong je jméno čínského boha vody s rudými vlasy a ocasem připomínajícím hada. Holle je německá pohádková postava, patronka plodnosti, žen a znovuzrození. Vili je zase postavou severské mytologie, jeden z bratrů boha Ódina.

Hlasování skončí 10. května, následně vědci zašlou vítězný návrh Mezinárodní astronomické unii (IAU). Informoval o tom americký list The New York Times.

Objevitelé dali původně tělesu přezdívku Sněhurka, protože předpokládali, že jeho povrch je pokrytý ledem a bude tedy zářivě bílý. Při pozdějších pozorováních však zjistili, že je objekt rudý, a od původního jména ustoupili.

2007 OR10 Needs a Name! @megschwamb is asking the public's help to name the largest not-yet-named world in the solar system https://t.co/QmGGFbmTgl pic.twitter.com/tlEUIdKV6f