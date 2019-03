luk, Novinky

Britská nadace pro výživu se snaží ukázat, jak si mohou lidé hlídat denní příjem škrobových sacharidů, bílkovin, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny a tuku, aby nepřesáhli kalorický příjem 2000 kalorií pro ženy a 2500 kalorií pro muže.

Banán či jablko představují porce samy o sobě. Ale jaké je správné množství rýže nebo těstovin, je už těžší odhadnout. Recepty uvádějí různá množství a lidé často mají tendenci dát si na talíř více jídla, především pokud cítí hlad. Podle Britské nadace pro výživu je správné množství 65 – 75 g suché váhy (cca 180 g uvařené) – neboli asi tolik, kolik se vejde do dvou spojených dlaní.

Těstoviny do dlaní, brambora jako pěst



V nových tabulkách se množství udává na lžíce nebo hrsti, což je mnohem jednodušší, než neustále vše převažovat. Takže správné množství grilovaného kuřecího prsa, vařeného lososa nebo dušeného steaku je zhruba „polovina vaší ruky“. Tím se umožní i větším dospělým, aby si dali větší porci – protože i jejich ruce jsou větší. Sýru by nemělo být víc, než jak velké jsou vaše spojené palce na rukou, a pečená brambora by měla mít zhruba velikost vaší pěsti.

Málokdo ví, jak vypadají správné porce. Většinou prostě jíme tolik, kolik jsme naučení jíst, nebo kolik nám naloží na talíř Bridget Benelamová

Stravu by měla tvořit z jedné třetiny ovoce a zelenina, třetinu by měly zastupovat škrobové sacharidy, a zbytek připadá na mléčné výrobky a bílkoviny. To znamená, že můžeme jíst pět nebo více porcí ovoce a zeleniny, tři až čtyři porce sacharidů, jako je pečivo, rýže nebo těstoviny, a dvě až tři porce bílkovin a mléčných výrobků. Tímto způsobem by se mohlo podařit nepřehnat množství kalorií.

„Jen málokdo ví, jak vypadají správné porce. Většinou prostě jíme tolik, kolik jsme naučení jíst, nebo kolik nám naloží na talíř v restauraci,” uvedla Bridget Benelamová z Britské nadace pro výživu. Organizace vypracovala velkou studii, v níž zkoumala velikost porcí, které lidé jedí.

„Zjistili jsme, že například u špaget doporučujeme 180 g uvařených těstovin jako jednu porci, ale lidé nejčastěji jedli 230 g, a desetina lidí dokonce jedla 350 g na porci, což znamená 500 kalorií – a to ještě před tím, než k těm těstovinám přimícháte jakoukoliv omáčku,“ dodala Bridget Benelamová.

Uvedla, že nejlépe odhadnete množství špaget tak, že spojíte ukazovák a palec a necháte mezi nimi mezeru zhruba o průměru dvacetikorunové mince.

Dvě mandarinky, tři řapíky celeru

Různých svačinek by lidé také měli jíst méně – u nesolených oříšků nebo semínek by to mělo být zhruba 20 g neboli tolik, kolik se vejde na dno dlaně, což představuje asi 120 kalorií. Jedna porce ovoce a zeleniny tvoří například dvě švestky, dvě mandarinky, tři vrchovaté lžíce hrášku nebo mrkve, jedno středně velké rajče nebo tři řapíky celeru.

Pokud máte chuť na nějakou dobrotu, měli byste si dát opravdu jen maličko – asi 100 až 150 kalorií. To je asi jedna malá čokoládová tyčinka, malý pytlík chipsů, čtyři čtverečky čokolády nebo malý muffin.