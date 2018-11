ČTK

Fotografii objevil belgický kunsthistorik Mark Edo Tralbaut a poprvé ji prezentoval na výstavě v roce 1957. Podle něj zobrazovala Vincenta van Gogha ve věku 13 let a byla vytvořena kolem roku 1866 v Belgii.

"Otázku, zda by to nemohl být někdo jiný, si nikdo nepoložil. Nikdo o tom nikdy nepochyboval, a to také proto, že chlapec na fotografii se podobá Vincentovi z dalšího snímku, kde je mu 19 let," uvedl vedoucí výzkumného týmu Teio Meedendorp.

O identitě hocha na snímku se začalo debatovat teprve v roce 2014, kdy oba domnělé portréty Vincenta van Gogha porovnávali odborníci v rámci televizního pořadu a došli k tomu, že fotografie nezobrazují tutéž osobu. Pochybnosti posílil rovněž objev, že ateliér, kde byl snímek vyfocen, začal na daném místě fungovat až v roce 1870, kdy už bylo Vincentu van Goghovi 17 let.

News: photo of Vincent van Gogh turns out to be his brother Theohttps://t.co/Hem5iK8JPk pic.twitter.com/2SUuEquMMB — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) 29. listopadu 2018

Fotografie vlevo byla považována na snímek třináctiletého Vincenta van Gogha. Ve skutečnosti je na ní jeho bratr Theo, který je též vyobrazen na snímku vpravo ve věku 32 let.

"Velice mě překvapilo, když jsem se doslechl, že na té fotografii je velmi pravděpodobně můj prapradědeček Theo, a ne Vincent. Ale jsem rád, že záhada je konečně vyřešená," řekl Willem van Gogh, který s Van Goghovým muzeem spolupracuje jako poradce správní rady.

Autoportrét Vincenta van Gogha

FOTO: Profimedia.cz

Díky zjištění muzea tedy nyní existuje už jen jediná nezpochybnitelná fotografie Vincenta van Gogha - ta pochází z roku 1873 a malíře zachycuje jako devatenáctiletého.