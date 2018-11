Radek Plavecký, Novinky, Právo

Z tisíce odsouzených, kteří si v příbramské věznici odpykávají trest, jich chodí pracovat téměř čtyři stovky. Vedení věznice chce toto číslo ještě aspoň o stovku zvýšit. Smysl je jediný, naučit vězně pracovnímu režimu, aby našli na svobodě uplatnění.

Získat akreditaci

„Máme záměr postavit další novou halu, kam by se mohla přesunout výroba z první haly a vešla by se tam ještě další, na níž by mohli odsouzení pracovat. Stávající halu bychom chtěli celou využít ke vzdělávání. Naším cílem je získat akreditaci na učiliště, aby se mohli odsouzení vyučit nějakému řemeslu přímo tady,“ řekl ředitel věznice Příbram Jiří Purkart.

Vzděláváme stovku odsouzených za rok. Někteří si odnášejí certifikát, že absolvovali kurz. Buď práce na počítači, nebo obory kuchař a číšník. Ale je tu spousta lidí, kteří ani neumějí pořádně číst a psát. Jiří Purkart, ředitel věznice

Ve zhruba rok staré hale placené z Norských fondů pár vězňů pracuje na montáži elektrických rozvaděčů, další upravují plastové výlisky do zámků aut nebo do popelníčků v autech. Na druhém konci haly je několik učeben. V té počítačové se učí například základy práce s textovým editorem.

„Teď vzděláváme asi stovku odsouzených za rok. Někteří si odtud odnášejí certifikát, že absolvovali kurz. Buď práce na počítači, nebo obory kuchař a číšník. Zaměřujeme se na takové obory, aby byli odsouzení po propuštění schopni najít práci. Ale je tady spousta lidí, kteří ani neumějí pořádně číst a psát, takže i je chceme naučit aspoň základy, aby byli schopni trochu fungovat, dojít na poštu, na úřad,“ vysvětlil Purkart.

Výroba? Záleží i na zakázkách od firem

Nová hala by se mohla začít stavět příští rok na podzim a od roku 2021 by tu mohla začít výroba.

„Zatím těžko říct, co se bude vyrábět. Záleží, jaké budou zakázky od firem. Teď se celkem daří práci shánět. Kromě toho, že pracuje asi 250 lidí přímo tady uvnitř věznice, dalších až 150 odsouzených vozíme na pracoviště mimo areál,“ dodal ředitel a jeho slova potvrdil jeden z vězňů.

„Jsem vyučený truhlář, ale takovou práci jsem přímo tady nesehnal, tak jezdím do pekárny v Praze, pracoval jsem i v Příbrami na opravách hráze rybníka. Aspoň to tady rychleji utíká. Ze šesti let už mám do konce jen sedm měsíců,“ svěřil se Jakub, odsouzený za majetkovou trestnou činnost.

Další vězení

Podle Zoji Franklové z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) není příliš známo, že se učební obory vyučují v některých věznicích. Letos v červnu tak například probíhaly závěrečné zkoušky i na Střední škole VIZE, která působí ve věznici Jiřice. Vyučuje se tu obor malíř a lakýrník.

Ze zkušeností zdejších učitelů jsou vězni velmi motivovaní a pozorní žáci, kteří nezřídka dosahují lepších výsledků než učni běžných středních odborných školách. [celá zpráva]