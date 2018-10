Vladimír Klepáč, Právo

Technologie je založena na principu dozimetru, přístroje na měření záření. Ještě do konce letošního roku by se měla začít používat na prvních výrobcích.

Barevný senzor může mít na obalu podobu rámečku o velikosti čárového kódu, ale třeba i tvar vykřičníku. Tato část obalu bude citlivá na světlo. Pokud jde o zboží, které má být uchováváno ve tmě nebo má být vystaveno slunečnímu světlu jen minimálně, senzor si pohlídá, jak je s výrobkem nakládáno.

Kontrolní barevný senzor nejde ošidit Petr Dzik, vývojář

Jinými slovy, už žádné palety s baleným pitím uskladněné někde na dvorku za obchodem nebo krabice s potravinami pohozená ve skladu u okna. Kdyby se něco takového stalo, kontrolní proužek nebo vykřičník by se zbarvil, třeba do červena, a zákazníka by tak upozornil, že zboží si nemá kupovat, protože bylo špatně uskladněno.

Náklady jsou nízké

Podle odborníků Češi mnohem více než dříve srovnávají ceny zboží, na obalech kontrolují data spotřeby a studují, z čeho je daný produkt vyroben. „Chtějí vědět, co jedí. Dá se proto očekávat, že budou chtít vědět o dané potravině i to, jak byla skladována,“ zdůraznil chemik.

Vývoj barvy na obalu zboží, která se mění vlivem intenzity světla, trval týmu vědců zhruba tři roky. Výhodou použité technologie jsou její nízké náklady. Obal vytištěný například na čtyřbarevném tiskařském stroji projde ještě jedním strojem, který na něj nanese další barvu citlivou na UV záření.

Tým chemiků na stejném principu vytvořil už takzvané barevné hodiny. Jde o jednoduchý systém samolepek, které si lze přilepit na tričko nebo jízdní kolo. Kontrolují intenzitu slunečního záření a svým zbarvením mohou turistu pobídnout k tomu, aby si udělal přestávku.