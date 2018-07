Češi studují jako o život. Za deset let se počet vysokoškoláků téměř zdvojnásobil

Podíl lidí s vysokoškolským vzděláním v ČR za posledních deset let značně vzrostl. Loni bylo absolventů vysoké školy mezi lidmi od 15 do 74 let 20 procent, o desetiletí dříve přitom šlo o přibližně 12 procent. Česko ale v tomto ohledu zaostává za průměrem Evropské unie, uvedl v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ). Celkem bylo loni v Česku 1,6 miliónu vysokoškoláků.