„Z vlastní zkušenosti vím, že minimální počet učňů absolvuje vysokou školu,“ řekl Dvořák.

Státní maturita z matematiky letos v prvním kole zkosila pětinu maturantů (22,3 procenta) z těch, kteří si ji vybrali místo cizího jazyka. Čtvrtina dostala čtyřku. Zatímco neúspěšných gymnazistů bylo podle Kubáta kolem tří procent, na nástavbách a některých učilištích matematiku nezvládlo víc než 50 procent maturantů.

Přitom za čtyři roky má být maturita povinná až na malé výjimky ve všech typech škol. Podle Kubáta by na učilištích měla být místo maturity mistrovská zkouška. Zdůraznil, že právě učební obory podstatně zvyšují neúspěšnost maturantů u zkoušky z matematiky.

Debatu o úpravách státních maturit nevyloučil ani ministr Robert Plaga (ANO). Také ředitel Cermatu Jiří Zíka minulý týden řekl, že by řemeslníci nemuseli mít státní maturitu. Podle něj by jim měla stačit kvalifikace zakončená například maturitou s odborným zaměřením. „Nemuseli by pak mít státní maturitu, která je vstupenkou pro studium na vysoké škole. A kdyby chtěli jít na vysokou školu, tak nechť si dodělají státní maturitu formou nástavbového studia.“ dodal Zíka.

Státní maturita na učebních oborech podle Zíky ubírá prostor pro odbornou část výuky a zbytečně zatěžuje děti, které nechtějí na vysokou školu a svých znalostí nevyužijí. S tím souhlasí i ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „Je otázka, zda mají mít maturitu všechny obory, které ji nyní skládají, zda některým nestačí učňovský list,“ uvedla.

Podle Kubáta má řada učňů podobné potíže s cizím jazykem i s matematikou. Tyto předměty nemohou zvládat na takové úrovni jako například studenti gymnázií nebo odborných technických či ekonomických středních škol, protože se jim učiliště v rozvrhu tolik nevěnují. Odsunutí nebo zrušení povinné maturity z matematiky podle něj ale nic nevyřeší.

Podobně jako Dvořák by i on by byl pro zavedení dvou úrovní maturity – náročnější pro gymnázia a klasické průmyslovky a jednodušší pro ostatní. Ministerstvo školství obdrželo už přes 1200 žádostí o přezkum výsledků státní maturity. Někteří maturanti ale poslali stejné odvolání dvakrát i třikrát. Ministerstvo odvolání přijímá do 4. června.

Dokument k vyplnění žádosti o přezkum je k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz. Loni se proti maturitě odvolalo 2480 studentů, uspělo jich ale jen šest.