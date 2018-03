Jiří Mach, Právo

„Děkuji. Fakt jsem to nečekal. Byl to super den,“ zhodnotil Turek, který si jako odměnu si odnesl zájezd do dánského Legolandu pro sebe i celou svou třídu 6. B.

Spolu se svými žáky, kteří učitele do soutěže nominují, zaujal odbornou porotu složenou mimo jiné z předchozích úspěšných učitelů i v disciplíně, kdy měli finalisté představit během minuty svůj předmět.

Turek si připravil píseň, v níž za doprovodu své kytary vychválil ostatní účastníky finále. Velký úspěch měla i závěrečná pětiminutová scénka, při níž se svými žáky předvedl synchronizované bubnování. „Cvičili jsme to 14 dní,“ přiznal poté.

Z vítězství byly překvapeny i děti, z nichž některé těžko chytaly dech. „Vůbec jsme to nečekali. Je to obrovské překvapení. Ani mluvit nemůžu,“ popsala Právu jedna z dívek ve žlutém triku, jimiž byly vybaveni všichni žáci z kamenické školy.

Na svém učiteli oceňují zejména jeho výuku hudební výchovy, přestože kromě ní učí i angličtinu a češtinu. „Je moc fajn a naučí,“ dodala žačka.

Hlášení o návštěvě Komenského

Ámose sympaťáka, pro kterého hlasují diváci ČT Déčko, obdržela Helena Lísková ze ZŠ Ladova v Litoměřicích. Sál pobavila zejména při disciplíně, v jejímž rámci si měli finalisté připravit hlášení do školního rozhlasu o návštěvě Jana Ámose Komenského, který protkala řadou úředních zkratek, se kterými se učitelé mimo výuku běžně potýkají.

Finalistka Lucie Bakalová z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově získala ocenění od dětské poroty Dětský Ámos, ale také Ámose chemikáře. Ale i další účastnice finále bodovala u vedlejších cen. Ámose češtináře získala Lucie Čimerová ze ZŠ Městec Králové.

Ámose fyzikáře pak obdržel Vladimír Vochozka ze ZŠ Planá nad Lužnicí, Ámose matikáře Michal Čečák ze ZŠ K Milíčovu v Praze 11.

Za čtvrtstoletí existence ankety se do ní zapojily stovky kantorů. „Poznali jsme přes tisíc skvělých učitelů,“ řekl k tomu ředitel ankety Ladislav Hrzal, který je v současnosti školský ombudsman.