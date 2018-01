Pozoruj lidi kolem sebe – kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc rodiče. Mysli přitom na sebe a srovnej si, jestli požadované vzdělání a dovednosti u povolání, které tě zaujme, odpovídají tvým možnostem.