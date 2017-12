„Komise v únoru po odevzdání prototypů rozhodne, které z pokusů budou implementovány přímo na palubu družice,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně – tedy organizace, která za město projekt zastřešuje.

Všechny by se mohly podívat do kosmu

Do druhého kola poslali porotci experimenty, které se zabývají testováním procesorů a pamětí, měřením úhlové rotace satelitu, testováním infračervené kamery, CMOS kamery, magnetometru a měřením radiačního prostředí uvnitř satelitu. Podle Iva Veřtáta z elektrotechnické fakulty vypadají všechny postupující experimenty nadějně.

FOTO: Pilsen Cube

„Jsem rád, že přihlášené nápady na realizaci experimentů se vzájemně nevylučují z hlediska jejich činnosti na satelitu. Pokud se podaří jednotlivým týmům udělat experimenty dostatečně miniaturní a s nízkou spotřebou, mohly by se do vesmíru podívat všechny. Zapojení téměř 40 studentů do soutěže nás příjemně překvapilo a těšíme se na další kolo, kde dojde na realizaci prototypů přihlášených experimentů,“ uvedl Veřtát.

FOTO: Pilsen Cube

„Je také dobře, že každý z experimentů může být prvním základním kamenem pro realizaci komplikovanějších systémů na budoucích studentských satelitech,“ dodal.

Nejen plzeňští studenti

Cílem projektu je vzbudit zájem mladých lidí o vesmírné technologie a postupně z nich vychovávat specializované odborníky v oblasti. Studenti mají díky projektu možnost poslat svůj nápad do vesmíru a dostat se k cenným údajům z oběžné dráhy. Město jej podpořilo částkou 1,5 miliónu Kč.

„Máme radost z toho, že projekt má u studentů úspěch, a to i za hranicemi západočeské metropole – kromě středoškoláků z Plzně a Plzeňského kraje se do něj zapojili také studenti z Jihlavy, Zlína či Prahy. Pokud se chceme stát městem výzkumu, vývoje a inovací, je investice do vzdělávání nezbytná. Je důležité, abychom pro mladé tvořili nové a zajímavé příležitosti a rozvíjeli tak jejich talent,“ uzavřel plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

FOTO: Pilsen Cube

Satelit bude dokončen v roce 2018, v druhé polovině roku odborníci plánují jeho předání zprostředkovatelům k vypuštění do vesmíru.

Projekt Pilsen Cube je součástí konceptu Smart City Plzeň, který má přinášet nejen chytrá řešení pro pohodlnější život, ale podporuje například i aktivity v oblasti technického vzdělávání dětí a mladistvých.