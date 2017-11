Ve studii publikované v časopise Science Translational Medicine vědci poprvé ukázali, jak naše vnitřní biologické hodiny regulují a optimalizují hojení ran. Zjistili mimo jiné, že popáleniny, které lidé utrpěli přes noc, se hojily až o 60 % pomaleji než ty, které se jim přihodily ve dne.

Popáleniny, které lidé utrpěli v nočním čase - tedy mezi osmou večerní a osmou ranní – se hojily průměrně 28 dnů. Zatímco ti, kdo se popálili přes den, byli zdrávi v průměru už za 17 dnů.

Biologické hodiny řídí naše těla

Biologické hodiny, známé také jako cirkadiánní rytmy, řídí prakticky všechny buňky v těle podle 24hodinového harmonogramu procesů, jako je spánek, vylučování hormonů a metabolismus.

Klíčovým faktorem, který způsobuje, že hojení je přes den efektivnější, je podle zjištění oborníků fakt, že ve dne se kožní buňky pohybují rychleji a kolem rány se také okamžitě ve velkém množství začne vylučovat protein kolagen – základní stavební hmota pojivových tkání.

„Toto je poprvé, kdy jsme mohli pozorovat, že cirkadiánní rytmus určuje, jak rychle a efektivně reagují buňky na zranění v organismu,“ řekl John O´Neill, který studii v laboratoři molekulární biologie Britské rady pro lékařský výzkum vedl.

„Byli jsme svědky zhruba dvojnásobného rozdílu v rychlosti hojení ran během dne a noci. Je možné, že už evoluce zařídila, abychom se lépe hojili přes den, kdy je pravděpodobnější, že utrpíme nějaké zranění,“ dodal O´Neill pro webové stránky britského deníku The Guardian.

Léčba ran vychází draho

Léčba ran stojí zdravotnické systémy na celém světě miliardy dolarů ročně. Jen britské ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že náklady jsou každým rokem zhruba kolem pět miliard liber (asi 150 miliard korun). Odborníci dodávají, že na vině je částečně i nedostatek vhodných léků, které by urychlovaly uzavírání a hojení ran.

John Blaikley, klinický vědec z britské Univerzity v Manchesteru, řekl Guardianu, že tyto nové pohledy na vliv cirkadiánních rytmů na poranění kůže by mohly pomoci při vývoji nových léků urychlujících hojení. Mohly by také zlepšit výsledky léčby, jelikož by lékaři mohli operace plánovat na časy, kdy je to z hlediska biologických hodin vhodnější, nebo by mohli předepisovat vhodnější léky.