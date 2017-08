Jak napsal americký deník The New York Times, vědci z výzkumného střediska Woods Hole Research Center ve státě Massachusetts odebrali vzorky vody a sedimentů z permafrostových jader a do země instalovali sondy na měření teploty.

Chtějí totiž lépe porozumět tomu, jak na sebe vzájemně působí tato dosud stále ještě „věčně“ zmrzlá půda a okolní prostředí.

Na severu Aljašky permafrost v hloubce necelých 20 metrů za poslední dekády změnil teplotu z -8 stupňů Celsia na -3 stupně, upozorňuje agentura Reuters.

Rozmrzávající permafrost na Aljašce (ilustrační foto)

FOTO: Profimedia.cz

Celosvětově v sobě permafrost drží zhruba dvojnásobné množství organického uhlíku, než je v současné době v atmosféře. Když rozmrzne, uhlík se dostane zpět do atmosféry. Odborníci se obávají, že právě to by mohlo naši planetu v následujících stoletích opět dále ohřívat.

Zásoby ledu na severu se obecně postupně ztenčují. Aktuálně se například poprvé podařilo zdolat takzvanou Severní arktickou cestu bez „předvoje“ v podobě ledoborce. [celá zpráva]