Podobné takzvané dětské univerzity pořádá mnoho českých VŠ – od Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze až po olomouckou Univerzitu Palackého nebo Západočeskou univerzitu v Plzni.

Místa v dětské univerzitě mizí každým rokem na jaře téměř okamžitě i v Pardubicích. Rodiče mají o tento letní program se zábavnými i vzdělávacími aktivitami velký zájem.

Sbírají hodnocení do prvních indexů

Kapacita 30 žáků je zcela vyčerpána i letos, a tak děti ve věku 10 až 16 let rozdělené do dvou skupin putují po pěti fakultách ze sedmi a sbírají hodnocení do svých prvních indexů.

„V pondělí jsme obě skupiny poté, co se dopoledne mezi sebou seznámily, vzali na fakultu zdravotnických studií v areálu u Černé za Bory, kde si účastníci prohlédli její prostory, ale i některé unikátní zdravotnické modely, které si vyzkoušeli přímo na sobě. Ujistili se zároveň, že z nemocnic a zdravotnických zařízení není třeba mít strach, který nepomáhá léčení,“ uvedla organizátorka Dětské univerzity Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

Úvodní seznámení účastníků

FOTO: Univerzita Pardubice

Na fakultě ekonomicko-správní si děti vyzkoušely programování i matematické rébusy, jedno dopoledne prozkoumaly také fakultu elektrotechniky a informatiky, která sídlí v centru města na náměstí Čs. legií.

Odpoledne jim zpestřují hry v kampusu, návštěva vybraných výstav Východočeského muzea v Pardubicích na zámku nebo setkání s hasiči doplněné debatou o bezpečnosti.

Vyrobit si traktor

„Na Dopravní fakultě Jana Pernera si děti vyzkoušejí simulaci výrobní linky dopravních prostředků. Spolu s lektorem si zkusí namodelovat obdobnou malou výrobní linku a vyrobit tak traktor nebo motorku, jejichž výroba trvá ve skutečnosti jen několik hodin. Uvidí tu, jak obstojí v celém procesu a jestli zvládnou vyrobit třeba pět nebo deset motorek či traktorů, a to v krátkém časovém úseku a bez chyb,“ doplnila před začátkem daného programu Svobodová.

Závěrečný den letní školy, pátek 25. srpna, stráví obě skupiny dětí při dopolední badatelské činnosti na fakultě chemicko-technologické, kde zkusí očkovat bakterie. Odpoledne se přesunou do prostor univerzitní loděnice, kde po kontrole všech indexů obdrží z rukou univerzitního maskota diplom o úspěšném absolvování Dětské univerzity.

Sérii příměstských táborů zahájila v pondělí 14. srpna dopravní fakulta. Během týdne 13 zvídavých žáků základních i středních škol absolvovalo interaktivní program s dopravní problematikou. Tyto letní akce uzavře od 28. srpna do 1. září katedra tělovýchovy a sportu. V příměstském sportovním táboře nazvaném „Upáčkova sportovní dobrodružství“ připravila pro malé sportovce týden plný dobrodružství v pohybu.